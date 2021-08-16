7 معلومات هامة للطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. اعرفهم

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الرتوش النهائية لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من خلال عقد مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، غدا الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحة أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة، صباح يوم الثلاثاء، وإعلان الأوائل وتهنئتهم من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم اعتمادها صباح غد الثلاثاء

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، سيحضر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، لافتة إلى أنه تم إعداد التقرير النهائي الخاص بنتيجة الثانوية العامة ومؤشرات النجاح والمجاميع، مؤكدة أن كل طالب سيحصل على حقه من الدرجات، كما أن الوزارة ستقوم بفتح باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة، عقب إعلانها مباشرة.

التربية والتعليم: تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لنتيجة الثانوية العامة 2021

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 ظهر غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، موضحا أنه لن يتم إعلان أى تفاصيل خلال الوقت الحالى، حفاظا على سرية معلومات نتيجة الثانوية العامة، ومنع إثارة البلبة.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، 7 معلومات هامة للطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، وهى كالتالى:

1- اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 صباح غد الثلاثاء.

2- مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021 تتخطي الـ75% نسبة النجاح العامة.

3- حجب نتائج 360 طالبا خلال إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بسبب قيامهم بتداول أجزاء من الأسئلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

4- لم تقم الوزارة بإضافة 10% لدرجات الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة 2021، ولا تطبيق لدرجات الرأفة.

5- إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 وتهنئتهم صباح الثلاثاء.

6- حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي لأول مرة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 لتحديد أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد العليا.

7- يقوم وزير التعليم العالى والبحث العلمي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، تقديم المؤشرات الأولية لتنسيق القبول بالكليات 2021.