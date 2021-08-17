اليوم.. بدء صرف مساعدات «تكافل» لأكثر من 2 مليون و114 ألف مواطن

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف الدعم النقدي «تكافل»، لأكثر من 2 مليون و114 ألفًا و189مواطنًا، فيما تواصل صرف مساعدات «كرامة» لليوم الثالث على التوالى، لأكثر من مليون و304 آلاف و885 مواطنًا، موضحة أن دعم «تكافل» مساعدة نقدية مشروطة يمنح للأسر ذات المستوى المعيشى الضعيف جدا، وليس لديها أملاك أو حيازات على شرط أن تكون الأسرة الحاصلة على الدعم النقدى لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط أيضا أن يكون الأطفال فوق 6 سنين مسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

وأضافت التضامن، على موقعها الرسمي، أن مساعدات «كرامة» عبارة عن استحقاق فردي يستهدف الأفراد المسنين «65 سنة أو أكثر»، كما يستهدف الأشخاص الذين لديهم إعاقة أكتر من 50% بشهادة من القومسيون الطبي، كما يشترط ألا يكون المستفيد يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

أسباب الإقصاء من برنامج «تكافل وكرامة»

وحددت التضامن عدة عوامل تتسبب في الإقصاء من البرنامج كالتالى:

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.

- القيد بقوة عمل أو تقاضى معاش.

- العمل بالحكومة بتأمين أو بدون تأمين.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل.

- امتلاك سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000 .

- أن يكون المستفيد يمتلك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

- أن يكون المستفيد يعمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها .

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الإستعلام سواء كانت «الإقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج».

- ملكية عمل خاص أو شخصي.