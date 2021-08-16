رئيس التحرير

محمود مسلم

«القوى العاملة» تعين 30 شابا من ذوي الهمم بالإسكندرية

كتب:

الوطن
01:18 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
تعيين 30 شابا من ذوي الهمم بالإسكندرية

تعيين 30 شابا من ذوي الهمم بالإسكندرية

 نظم مكتب تشغيل برج العرب التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية ملتقى توظيف مصغر لذوي الهمم، حيث تم تعيين 30 شاباً منهم بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة  بالمدينة، بعد أن تمّ استقبالهم بمقر المكتب في وجود إدارة الموارد البشرية بالشركة، وتمّ إجراء المقابلات الشخصية معهم وتم تحرير عقود العمل وتسليمها لهم في نفس اليوم.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إنَّ ذلك جاء في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير فرص عمل لائقة وخاصة لذوي الهمم والعزيمة والعمل على دمجهم في مجتمع العمل.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية إلى أنّه حضر المقابلات الشخصية دعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.

اقرأ المزيد:

«القوى العاملة»: بدء البرنامج الأول من «مصر بكم أجمل» لذوي همم بورسعيد

«القوى العاملة»: تعيين 421 شابًا.. والتفتيش على 189 منشأة بجنوب سيناء

وزير القوى العاملة: النهوض بصناعة الغزل والنسيج من أولوية الدولة

وزير القوى العاملة: الدولة تعمل على إعادة «الغزل والنسيج» لسابق عهدها

«القوى العاملة»: صرف 3.2 مليون جنيه منحة اجتماعية بالسويس