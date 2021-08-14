وزير القوى العاملة: الدولة تعمل على إعادة «الغزل والنسيج» لسابق عهدها

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قطاع الغزل والنسيج من أهم قطاعات الصناعة في مصر، ومازال واحدًا من أهم الصناعات التي عرفها المصريون على مدار تاريخهم إلى أن تحولت في العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى اهتمامات الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها.

جاء ذلك في افتتاح الوزير اليوم السبت، المؤتمر الذي تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، تحت عنوان «نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج» بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدي كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسي النواب والشيوخ ،والقيادات التنفيذية والشعبية.

بناء الإنسان المصري

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كافة أجهزة الدولة والوزارات، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاجتماعي، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصري في المجالات كافة.

الرئيس السيسي واجه أخطر التحديات

وأضاف «سعفان»، خلال المؤتمر: «هناك العديد من التحديات التي واجهت القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي في بداية مشواره منذ 7 سنوات، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، وحققت مصر نجاحات عديدة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة، وما زالت مصر في طريقها للقضاء عليه وبتره من جذوره».

الأعمال الإرهابية لن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعة من آن لآخر، لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر.

ولفت «سعفان» إلى أن الوزارة حرصت على القيام بعدد من الأنشطة في مجال توعية راغبي العمل بالموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، كما قامت الوزارة في مارس 2018 بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار اعتماد مبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة في الحكومة وذلك بهدف تأهيل الشباب من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات، فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعة.

27 وحدة تدريب متنقلة تجوب القرى

وتابع أن الوزارة أنتجت 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قري ونجوع المحافظات لتقوم بتدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية التي يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن هناك إقبالا على هذا التدريب، مما دعا الوزارة لزيادة أعداد هذه الوحدات في المستقبل القريب.

وأوضح الوزير أن هناك حاجة ماسة للتعاون والتكاتف مع نقابة الغزل والنسيج في اختيار أفضل العناصر التدريبية من خريجي تلك الوحدات في كل دورة تدريبية تعقد، وتجميعهم في مشروع صغير واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد تقييمهم في المصانع والشركات العاملة وتحديد مستوياتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 المعروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع علي الاستثمار وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

ودعا النقابات العامة وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة تحمل المسئولية في النهوض بالجامعة العمالية وتطويرها، وذلك بالتعاون فيما بيننا وبالعمل المشترك لبناء كيانات جديدة تليق بعمال مصر توفير لهم كل الخدمات والمتطلبات التي يحتاجونها.

وفي ختام اللقاء كرم وزير القوى العاملة، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، 4 من رؤساء الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج السابقين بتسليمهم درع النقابة، على تميزهم في أداء العمل والارتقاء بمستوى شركاتهم لأعلى المستويات، كما كرم الوزير 60 عاملًا مثاليًا من عمال الشركات وتسليمهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد وعرق لدفع عجلة الإنتاج.

رصد 21 مليار جنيه لتأهيل وتطوير قطاع الغزل والنسيج

ومن جانبه، أشار عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، إلى رصد 21 مليار جنيه لتأهيل وتطوير قطاع الغزل والنسيج ما بين معدات وآلات حديثة، وبنية تحتية جديدة، بما يحقق مزيدًا من النجاح والتفوق والبناء والتنمية لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدا أن عمال الغزل والنسيج يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ويدعمونها في جميع خطواتها لتحقيق مزيد من الإنجازات على كل الأصعدة.

إنشاء صندوق ادخاري لعمال الغزل والنسيج

وقال رئيس النقابة: إن مجلس إدارة الشركة القابضة كشف عن إيداع 4 مليارات جنيه في حسابات الشركة للعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية في مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قرارا بإنشاء صندوق ادخاري لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية له مجلس إدارة مستقل، يكون اشتراكه اختياري للعمال أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة والنقابة وقعتا بروتوكول تعاون، وعلى إثره تم إنشاء أكاديمية لتعليم فنون التفصيل والحياكة، وتقوم الوزارة باعتماد شهادات إتمام التدريب بها بما يسمح لخريجيها من العمل في المصانع والشركات، وتم تخريج ٤ دفعات من الخريجين.

وفي نفس السياق، قدم مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، الشكر والتقدير للوزير، ورئيس النقابة على ما يقدمونه لخدمة العمال في قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد من المحافظات التى لديها منشآت كبيرة ومتطورة في هذا القطاع، يعمل بها 38 ألف عامل منهم 7500 عامل من خارج المحافظة.

ودعا مدير الجمعية، وزير القوى العاملة لزيارة مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة لمتابعة مدير التطور الحادث فيها، والتكنولوجيا المتقدمة التى يمتاز بها العمل بداخلها