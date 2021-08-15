«القوى العاملة»: تعيين 421 شابًا.. والتفتيش على 189 منشأة بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، 421 شابًا، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين بلغ عددهم خلال الشهر 1027 شابًا.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضي، لافتًا إلى صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، منها 20 ألف جنيه لـ10 عمال منح مولود جديد، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، و5 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالي 10 آلاف جنيه، فضلًا عن تسجيل 110 عمال جديد على المنظومة.

إصدار وتجديد 8 تراخيص عمل لأجانب

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 189 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل ندوتين توعية، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 11 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 35 شكوى، و17 شكوى ما زالت تحت البحث.

التفتيش على 28 منشأة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 40 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 33 قياس وبحث 2 شكوى.

وأشار «علم الدين» إلى أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.