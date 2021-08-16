«القوى العاملة» تكشف أسباب وفاة 5 من العاملين بمصنع زيوت أبو رواش

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالانتقال الفوري إلى مصنع زيوت السيارات بأبو رواش؛ للوقوف على أسباب الحادث وإجراء معاينة على الطبيعة، وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

مصريون وسودانيون وسعودي.. ضحايا الحادث

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا من المديرية، أشار إلى أن حادث حريق مصنع تصنيع زيوت السيارات بالقطعة رقم 3 ب امتداد المنطقة الصناعية بأبو رواش الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، أسفر عن وفاة 5 أشخاص من العاملين بالمصنع، منهم مصريين، وسودانين، وعامل سعودي الجنسية.

المصنع غير مرخص

وأشار التقرير المذيل بتوقيع وكيل مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة محمد طه، إلى أن المنشأة تدار بدون ترخيص وغير مسجلة بسجلات حصر مكتب السلامة والصحة المهنية بشمال الجيزة، وكانت تعمل قبل عام 2013 كمصنع للمنتجات الورقية وتم غلقها فترة، ثم قام المالك للقطعة بتأجيرها إلى المدير المسؤول عن المصنع حاليا، وتم مزاولة النشاط منذ عام ونصف تقريبا دون إصدار أية نوع من التراخيص.

أسباب وقوع حادث أبو رواش

وأرجع التقرير المبدئي، أسباب وقوع الحادث إلى: «عدم إجراء تقييم وتحليل للمخاطر طبقا للمادة 215 من قانون العمل، وعدم الوقاية من المخاطر الميكانيكية وهي عدم تزويد غلاية الزيت بوسائل الوقاية الذاتية التي تمنع فتح الغلاية أثناء التشغيل طبقا للمادة 209، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية لحماية العامل من مخاطر بيئة العمل، وعدم إخطار العامل بمخاطر مهنته طبقا للمادة 217، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من المخاطر الكيماوية «استخراج تصاريح العمل قبل بدء العملية»؛ وفقًا للمادة 34 من القرار رقم 211 من قانون العمل؛ مما أدى إلى اختناق العمال».

وأشار وكيل المديرية في تقريره إلى أنه بناء على ذلك، تم تحرير المحضر رقم 180453 في 15 أغسطس 2021 بالمخالفات المسببة للحادث، فضلا عن تحرير محضر فوري رقم 180452 بنفس التاريخ السالف الذكر؛ لعدم توقيع الكشف الطبي الابتدائي للعمال المتوفين وجميع العاملين تنفيذا للمادة 216، وعدم إرسال الإحصائية النصف سنوية تنفيذا للمادة 228 من قانون العمل، وتم إنذار المنشأة بباقي المخالفات، فضلا عن قيام مكتب العمل المختص بإخطار التنمية الصناعية بعمل غلق كلي للمنشأة.