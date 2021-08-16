«الصحة»: ارتفاع أعداد إصابات كورونا 6% في آخر أسبوع

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الاصابات الاسبوعى يشهد ارتفاعاً خلال هذه الفترة.

وتناولت وزيرة الصحة الوضع الوبائى العالمى، موضحة نسب التغير الاسبوعى فى حجم الاصابات والوفيات، والتى شهدت ارتفاعاً، حيث سجلت الاصابات زيادة وصلت إلى 6.03%، و3.7 % بالنسبة للوفيات، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن حوالى 200 مليون إصابة عالميا بـ COVID-19 بحلول الاسبوع الماضى، منها 100 مليون إصابة فقط فى خلال 6 أشهر، ومن المتوقع الوصول الى 300 مليون إصابة بحلول 2022، منوهة كذلك إلى موقف متغيرات الفيروس على المستوى العالمى.

وفيما يتعلق بجهود التوسع فى إقامة المزيد من مراكز تلقى اللقاحات ضد فيروس كورونا، أشارت وزيرة الصحة إلى أن اجمالى عدد المراكز وصل إلى 580 مركزاً على مستوى الجمهورية، منها 134 مركزا للسفر، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم ارسال 5 ملايين و 788 ألف رسالة للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل، لافتة إلى الموقف اليومى لتلقى اللقاحات، حيث وصل اجمالى المواطنين الذين حصلوا على اللقاح يوم أمس الأحد أكثر من 155 ألفا ما بين الجرعة الأولى والثانية.

وتناولت وزيرة الصحة موقف توريد مختلف اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اجمالى الجرعات الموردة، موضحة كذلك الكميات المخطط استلامها خلال الفترة المقبلة.

ونوهت وزيرة الصحة إلى الزيارة التى قام بها رئيس بنك الاستثمار الأفريقى إلى مصر على هامش إستلام أول دفعة من جرعات "جونسون آند جونسون"، مشيرة إلى أن اللقاء تناول الخطة التي تتبناها شركة "موديرنا" للشراكة في إنشاء 20 نقطة تصنيع للقاح على مستوى العالم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفى هذا الصدد عرض رئيس البنك ان يقوم تحالف "AVAT" بشراء 100% من المنتج حال دخول فاكسيرا في هذه الشراكة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى المخطط التنفيذي للوصول للمواطنين في المرحلة القادمة لتلقيهم اللقاح، موضحة أنه يتم العمل على تقديم الجرعة الأولى، والثانية للمواطنين، سعياً لتقديم الخدمة إلى نحو 800 ألف مواطن يومياً، وهو ما يسهم خلال متوسط 88 يوما فى الوصول إلى 35 مليونا و 353 ألف مواطن.

وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع إلى ضوابط تطعيم العاملين بكل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطعيم العاملين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، تلتزم نقاط التطعيم التي تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية بتغطية تطعيم باقي العاملين بكل جامعة، كما يقوم كل معهد ومركز بحثي بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تقوم وزارة الصحة بدعم تلك النقاط بالكوادر الطبية (حال عدم توافرها) والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم وكذلك الطعوم التي تناسب عدد العاملين بكل جهة، وتلتزم جميع المنشآت التابعة لوزارة التعليم العالي بإرسال اعداد تقديرية للعاملين بكل جهة لمديري مديريات الشئون الصحية للتنسيق، كما تلتزم جميع نقاط التطعيم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية قبيل بداية العام الدراسي، وأن تقوم وزارة التعليم العالي بالتنبيه على العاملين بالالتزام بالحضور وتلقي الجرعات لجميع العاملين في الجهات التابعة لها من جميع الفئات.

وفيما يخص تطعيم الطلبة الجامعيين، تقوم مستشفيات الطلبة بتطعيم الطلبة الجدد وقت توقيع الكشف الطبي من خلال نقاط ثابتة بتلك المستشفيات يتم مدها بالأجهزة والطعوم من خلال وزارة الصحة، كما تقوم هذه المستشفيات بعمل جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعاً.

وأوضحت وزيرة الصحة أن ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتضمن تحديد وزارة الصحة من خلال بوابة الحجز للقاحات إختيار (العاملين بالتربية والتعليم)، ليقوم العاملون بالوزارة بإختياره أثناء إتمام الحجز، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على العاملين بسرعة التسجيل بحد أقصى ٧ سبتمبر ٢٠٢١، مضيفة أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل للحاجزين على الموقع بحيث يتم الانتهاء خلال منتصف سبتمبر على الأكثر من تطعيم جميع القائمين بالحجز والانتهاء من الجرعة الثانية قبيل بداية العام الدراسي.