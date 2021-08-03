وزير التموين: حققنا اكتفاء ذاتيا من الأرز.. وخفضنا استيراد السكر

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع ومنها محصول السكر، مشيرا إلى أنه جرى زيادة المساحة المنزرعة في البنجر لتعويض النقص الذي كان في زراعة قصب السكر، وبناء على ذلك جرى رفع الاكتفاء الذاتي بنسبة 75% إلى 89% ما أدى إلى تخفيض الاستيراد، «كنا نستورد مليون طن، لكننا استوردنا هذا العام 200 ألف طن».

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في حفل افتتاح رئيس الجمهورية المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «الاحتياطي هذا العام 6 أشهر، أي أن لدينا اكتفاء لنهاية هذا العام».

وتابع: «وبالنسبة لسلعة الأرز، فإن دلينا اكتفاء ذاتي لكن كان هناك تذبذب في الأسعار فتم وضع قواعد منضبطة للتوريدات من كل الموردين للمضارب المعتمدة، وتم وضع سلعة المكرونة في البطاقة التموينية ولدينا احتياطي يمثل 5 أشهر، وموسم الأرز يبدأ في 15 سبتمبر هذا العام».

وأردف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقليل فاتورة الزيوت، فتم عمل أكثر من مبادرة لتعظيم قدرات مصانع العصر، وهو ما أدى إلى تقليل استيراد الزيت الخام في زيت الصويا بنسبة 42% محليا و58% مستورد، بالإضافة إلى إنتاج 2.8 مليون طن من فول الصويا كان يتم استيراده سابقا.

وأكد، أن هذا العام شهد إطلاق مبادرة للزراعات التعاقدية لفول الصويا وعباد الشمس بدءًا بـ250 ألف فدان، والآن أصبح الاحتياطي 5.5 شهور مع الأخذ في الاعتبار التقلبات في الأسعار.