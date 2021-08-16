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محمود مسلم

ضبط صاحب مكتبة طبع 6250 كتابًا خارجيًا دون تصريح في الأزبكية

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الوطن
03:17 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة أجهزة وزارة الداخلية، تورط مسؤولي دار ومكتبة ملك أحد الأشخاص كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، بطباعة ونشر وبيع الكتب الدراسية الخارجية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءت، تمّ استهداف الدار والمكتبة المشار إليها، حيث تمّ التقابل مع أحد الموظفين، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط 6250 كتابًا خارجيًا، جميعها دون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرّ بأنَّه عامل والمسؤول عن تلك المخالفات «المالك».

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