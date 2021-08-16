يبحث آلاف الطلاب وأولياء أمورهم في محافظات مصر، عن أرخص أسعار الجامعات الخاصة 2021 في المحافظات، تحسبا لعدم الالتحاق بكليات القمة في الجامعات الحكومية، وخاصة كلية الطب البشري وكلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية وكلية التكنولوجيا الحيوية والتمريض.

وتتصدر الجامعات خاصة في المحافظات، جامعة فاروس الخاصة في محافظة الإسكندرية، وجامعة دراية في محافظة المنيا، وجامعة النهضة الخاصة في بني سويف.

وتنشر «الوطن»، أسعار مصروفات الجامعات الخاصة 2021 في المحافظات وفق الدليل الخاص بكل جامعة، وإليكم الأسعار في تلك الجامعات.

أسعار مصروفات كليات جامعة فاروس بالإسكندرية 2021

وبحسب دليل جامعة فاروس 2021 فإن مصروفات الكليات التي تضمها الجامعة كالآتي :

-كلية الصيدلة تقدر مصروفاتها السنوية بنحو 98000 جنيه.

-كلية العلاج الطبيعي وتقدر مصروفات الدراسة للعام الواحد 62000 جنيه.

- كلية السياحة والفنادق وتقدر مصروفاتها بـ 55000 جنيه.

- كلية الهندسة وتقدر مصروفاتها السنوية بـ 53000 جنيه.

- كلية العلوم المالية والإدارية ومصروفاتها بـ 64000 جنيه.

-كلية الإعلام مصروفاتها السنوية بـ 42000 جنيه.

- كلية اللغات والترجمة ومصروفاتها 42000 جنيه.

- كلية الدراسات القانونية ومصروفاتها 35000 جنيه في العام.

أسعار مصروفات كليات جامعة دراية2021 في المنيا

-كلية الطب البشري مصروفاتها بـ 103000 جنيه.

-كلية طب الأسنان ومصروفاتها 94000 جنيه.

-كلية الصيدلة ومصروفاتها 92000 جنيه .

- كلية العلاج الطبيعي ومصروفاتها 88000 جنيه.

-كلية التكنولوجيا الحيوية ومصروفاتها 26000 جنيه.

- كلية العلوم الطبية ومصروفاتها 24000 جنيه.

- كلية علوم التمريض ومصروفاتها 44000 جنيه.

- كلية الهندسة ومصروفاتها 55000 جنيه.

-كلية الإعلام بالعربي ومصروفاتها 21000 جنيه.

- كلية الإعلام بالإنجليزي ومصروفاتها 23000 جنيه.

أسعار مصاريف كليات جامعة النهضة الخاصة 2021 في بني سويف

- كلية الطب البشرى ومصروفاتها 185000 جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان ومصروفاتها 127000 جنيه

- كلية الصيدلة ومصروفاتها 99000 جنيه .

- كلية الهندسة ومصروفاتها 58000 جنيه.

-كلية علوم الحاسب ومصروفاتها 37000 جنيه .

-كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي ومصروفاتها 38000جنيه.

-كلية التسويق وإدارة الأعمال عربي ومصروفاتها 24000

-كلية الإعلام والعلاقات العامة ومصروفاتها 37000 جنيه.