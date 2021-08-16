التضامن: نستهدف 100 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقرى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة إيمان حلمي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، إنّ الوزارة معنية بالتدخلات الاجتماعية والاقتصادية للاستثمار في البشر، حيث يستهدف التمكين الاقتصادي دمج الأشخاص القادرين في منظومة متكاملة تجعلهم ينتجون بشكل جيد، و100 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغير في قرى مبادرة حياة كريمة.

وأضافت حلمي، خلال حوارها ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أنّ الوزارة تستهدف تعديل السلوك ورفع الوعي الاقتصادي، من خلال التدريب على العمل في دورات تدريبية، ثم مساعدتهم على بيع منتجاتهم.

وتابعت معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، أنّ الوزارة افتتحت نحو 8 وحدات تدريب وتوظيف في المحافظات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، لافتةً إلى أنّ وزارة التضامن تعمل في بعض المشروعات الجماعية مثل الوحدات الإنتاجية، وتستهدف نحو 1400 ألف وحدة إنتاجية في أنشطة مختلفة بعضها زراعي.

ولفتت حلمي، إلى أنّ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 52 مركزا في 20 محافظة بواقع 1400 قرية على مدار عام، أما المشروع بالكامل فينفذ خلال 3 سنوات في 175 قرية، بما يمثل 58% من إجمالي سكان الجمهورية.

وأكدت معاون وزير التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بالمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والشباب في سن العمل، موضحةً أنّ الوزارة لديها قاعدة بيانات مسجل فيها 9 ملايين أسرة تستهدف عن طريقها الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت حلمي، إلى أنّ الجمعيات الأهلية بالقرى تحتوي على حضانات، حيث بدأت الوزارة تقييمها ورفع كفاءتها حتى تتمكن المرأة من الخروج إلى العمل، كما تحرص على رفع توعية الأمهات بمزايا التحاق الأطفال بها، مشددة على أنّه جار مراقبة تغذية الطفل والاكتشاف المبكر للإعاقة.