ضمن «حياة كريمة».. محافظ سوهاج يتابع سير العمل بعدد من المشروعات

تفقد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، اليوم عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقريتي "كوم العرب وأم دومة" بمركز طما، شمال سوهاج، بحضور مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المحافظ يتفقد أعمال إنشاء مدرسة كوم العرب الرسمية للغات للتعليم الأساسي

وتفقد المحافظ في بداية جولته أعمال إنشاء مدرسة «كوم العرب»، الرسمية للغات للتعليم الأساسي، والتي تقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتوفر 22 فصل دراسي، ثم أعمال إنشاء «مدرسة التربية الفكرية»، بقرية كوم العرب، على مساحة 1900 متر مربع، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتشمل جناح يحتوي على 8 فصول دراسية، بالإضافة إلى فندق مجهز لإقامة الطلاب، وهي الأولى من نوعها في مركز طما لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم .

ووجه المحافظ إلى إزالة أية معوقات، والعمل على إنشاء كوبري للمشاة أمام المدارس، لتيسير وصول الطلاب، وخدمة أبناء وأهالي طما، وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية «أم دومة»، على مساحة 460 متر مربع، والذي يضم «سجل مدني، ووحدة ضرائب، ومركز تكنولوجي، ووحدة محلية».

كما تفقد وحدة طب الأسرة بأم دومة، والتي تم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، على مساحة 720 متر، بتكلفة إنشائية 5 مليون جنيها، لتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى المجاورة، ووجه المحافظ، بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.