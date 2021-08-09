رئيس جامعة المنوفية يتفقد إنشاءات الجامعة الأهلية

أجرى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جولة تفقدية، صباح اليوم، بموقع جامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا لمتابعة سير العمل بالمنشآت التى تضم «مبنى إدارة، مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى المعامل».

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أنور اسماعيل مستشار وزير التعليم العالي والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة والمنسق العام للمشروع، ولفيف من مهندسى الهيئة الهندسية حيث تفقدوا كافة الأعمال القائمة وماتم من تنفيذه طبقا للخطة الموضوعة.

وأشاد رئيس الجامعة بحجم العمل الذي تم موجها خالص الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمجهوداتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحجم العمل الذي تم بمشروع جامعة المنوفية الأهلية، فى وقت قياسي.

وأكد أن جامعة المنوفية الأهلية ستكون صرحا علميا متميزا ضمن سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة في مصر وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم، وتأكيدا على أهمية دور الجامعات الأهلية والتوجه إلى تعليم ليس هادفا للربح وإعطاء فرصة لمن لديه القدرة ليتحمل تكلفة التعليم بشكل مقبول من خلال الجامعات الأهلية التى تستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لتأهيل خريج قادر على اقتحام سوق العمل من خلال البرامج التعليمية الجديدة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية وتساهم فى صناعة المستقبل.

كما شارك في الزيارة، الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أسامه مدنى المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.