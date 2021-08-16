تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 للجامعات الحكومية والخاصة

نفى الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ما تردد عبر فيس بوك، بشأن تعديل وتغيير موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، موضحا أنّ الموعد المحدد في هذا الشأن، هو 9 أكتوبر المقبل، الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، كما لفت إلى أنّ العام الدراسي الجديد يتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، ضمن خطة إجراءات مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 للجامعات

وأعلنت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في يوليو الماضي، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك خلال اجتماع دوري سابق، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر، حيث تحدد الجدول الزمني للعام الجامعي 2021-2022، بأن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وتستمر الدراسة للتيرم الأول لمدة 14 أسبوعا، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 2021-2022 يوم 13 يناير المقبل 2022، على أن تكون إجازة منتصف العام «التيرم الأول» بدءا من السبت 5 فبراير المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

وبشأن خريطة موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 للفصل الدراسي الثاني، المقرر أن تنطلق 19 فبراير المقبل للعام الجامعي 2022، فتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة تصل إلى 16 أسبوعا، تنتهي يوم الخميس 9 يونيو المقبل 2022، على أن تجرى امتحانات التيرم الثاني 2022 خلال شهري يونيو ويوليو عام 2022، وذلك وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات لكل كلية.