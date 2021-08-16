لأول مرة.. كي حراري لورم في القناة المرارية بجامعة طنطا

نجح فريق طبى بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا فى إجراء تدخل جراحي، هو الأول من نوعه فى مصر، وتم إنقاذ حياة مريض بعد أن كشف المنظار الجاسوس عن إصابته بورم سرطانى بالقنوات المرارية ونجح الفريق باستخدام أحدث التقنيات فى إجراء كي حراري للورم بنجاح بواسطة القسطرة.

رئيس الجامعة يشيد بمهارة وكفاءة الفريق الطبى

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بمهارة وكفاءة الفريق الطبى وبالدقة المتناهية التى تم بها إجراء العملية واستخدام «قسطرة حبيب»، المتقدمة فى إجرائها، كما أشاد بالطفرة التى يشهدها القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية وبالانجازات الطبية والعلمية المتتالية التى تحققها لخدمة المرضى.

وأكد رئيس الجامعة أن تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات طبية بأعلى مستوى يأتي فى مقدمة الأولويات، وأضاف أنه سيتم استقبال الفريق الطبى بادارة الجامعة لتكريمه .

وأشاد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية بالفريق الطبى الذى شارك في إجراء المنظار ونجاحه فى علاج المريض بإجراء كي للورم بالتردد الحراري، وأكد حرصه على دعم المستشفيات الجامعية وتوفير أحدث الاجهزة الطبية لتقديم خدمات طبية للمرضى بجودة عالية.

وأوضح عميد كلية الطب بطنطا أن الفريق الطبى ضم كل من «د. محمد البديوى، د. محمد عنبة، د. أحمد فوزى، د. محمد مختار د. محمد جلال»، موضحًا أن المريض كان يعانى من صفراء انسدادية متكررة على مدار الأشهر الستة الماضية وباجراء الفحوصات لم تحدد الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى سبب الانسداد، وتم عمل منظار جاسوس على القنوات المرارية لأول مرة فى جامعة طنطا.

من جانبه أكد الدكتور محمود سليم مدير مستشفى طنطا التعليمى، توفير كافة سبل دعم ورش العمل ‏وذلك فى إطار التدريب الطبي المستمر.

الفريق الطبى ينجح باستخدام أحدث تقنيات التردد الحرارى فى عمل كى حرارى للورم

وقال الدكتور محمد عنبه، أن ورشة العمل شارك فيها عدد ‏من الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية وخبراء أجانب، ‏موضحا أن جميع الحالات ‏التي تم إجرائها خلال ورشة العمل أجريت بالمجان دون تحمل المريض أي تكلفة.

وأشار إلى تشخيص الحالة بوجود ورم خبيث بالقناة المرارية عن طريق سحب عينة منه وتم علاج الورم عن طريق عمل تردد حرارى بنجاح بواسطة قسطرة حبيب ولأول مرة فى مصر وبفحوصات ما بعد العملية تبين انخفاض نسبة الصفراء وتحسن حالة المريض.