نتيجة الثانوية العامة 2021.. تظهر بعد الواحدة ظهرا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2021 تظهر بعد الواحدة ظهراً، من خلال رابط يتم تخصيصه على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن النتيجة تعلن بالمجموع الكلي والدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد الواحدة ظهراً

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 تظهر بعد الواحدة ظهراً عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، مؤكداً أن النتيجة مطمئنة، ولا داعي لقلق الطلاب وأولياء الأمور، موضحاً أن التصحيح الإلكتروني منح كل طالب درجته الحقيقة، وتم في مراكز مؤمنة ومراقبة جيداً.

نتيجة الثانوية العامة 2021 تعلن بالمجموع الكلي والدرجات

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد الواحدة ظهرا:

-يعقد المؤتمر بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-يعقد المؤتمر في ديوان وزارة التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

-تخصص وزارة التربية والتعليم رابطاً للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021.

-يعتمد الدكتور طارق شوقي، اليوم نتيجة الثانوية العامة 2021.

-يعلن الدكتور طارق شوقي، أسماء الطلاب الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية.

-يتم الإعلان عن نسب نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي مقارنة بالأعوام الماضية.

-تعلن النتيجة بالمجموع الكلي للطالب وترتيبه في كل مادة دراسية.

-يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المؤشرات الأولية للتنسيق للجامعات.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. «شوقي»: الدرجات مطمئنة

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن جميع أعمال تصحيح الامتحانات تمت إلكترونياً، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أن درجات الطلاب مطمئنة ولا داعي للقلق.