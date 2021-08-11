العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة في مصر الجديدة

تكثف مباحث القاهرة جهوها؛ لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جثة مجهولة الهوية

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول سيدة مجهولة الهوية وتوفيت فور وصولها للمستشفى، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر ولا تحمل أي مستندات تدل على هويتها، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر أمني، إنه تم تصوير جثة السيدة مجهولة الهوية؛ تمهيدا لنشر صورها على جميع أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في محاولة لكشف هويتها، من خلال التعرف عليها من قبل المترددين علي أقسام الشرطة بحثا عن ذويهم المتغيبين.

وأضاف المصدر أن تقرير الطب الشرعي سوف يحسم الجدل في كونها وفاه طبيعية أم توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كشف غموض العثور على جثة مجهولة في صحراء المقطم

أيذكر أن مباحث القاهرة، نجحت في كشف لغز العثور على جثة لشاب مجهول الهوية عثر على جثته في صحراء المقطم، وتبين أنه قتل على يد 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المجني عليه وقاموا بإلقائه من أعلى هضبة المقطم بعد تجريده من كامل متعلقاته الشخصية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.

وتبين أن الجثة لسائق يدعى «إيهاب محمد محمد السيد» 36 سنة، سائق ومقيم في دائرة قسم شرطة السلام أول، وتم إخطار أسرته لإنهاء إجراءات استلام الجثة لدفنها.