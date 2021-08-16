«تعمير القاهرة الكبرى»: مشروعات «حياة كريمة» تجاوزت طموحات المصريين

قال اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة القاهرة الكبرى، إنّ الفيوم كان لها نصيب كبير مع الجهاز في مشروعات كثيرة جرى تنفيذها، بينها 58 عمارة في مدينة طامية، و52 أخرى تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي في هوارة المقطع.

تنفيذ طرق بتكلفة 60 مليون جنيه

وأضاف «الكيلاني»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ المحافظة شهدت تنفيذ طرق بقيمة تتخطى حاجز الـ60 مليون جنيه، إضافة إلى مجزرين يدخلان الخدمة في أقرب وقت، وكل ذلك قبل إطلاق مشروع حياة كريمة، لافتًا إلى أنّ المبادرة الرئاسية تجاوزت طموح المصريين.

نشارك بمشروعات في 10 محافظات

وتابع رئيس جهاز تعمير القاهرة القاهرة الكبرى، أنّ الجهاز يشارك في 10 محافظات لتنفيذ أعمال المبادرة، حيث تنفذ المحافظة مشروعات في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وهي مشروعات لم تكن لتظهر للنور لولا «حياة كريمة».

وأردف الكيلاني، أنّ مشروع حياة كريمة أتاح الخدمات لعدد كبير من القرى، حيث جرى تنفيذ وحدات صحية ومياه وصرف صحي، إضافة إلى العمل على إنشاء 12 مجمعا خدميا بالفيوم، وأكثر من 48 مركز شباب و600 كيلو طرق جار تنفيذها في الوقت الراهن.

ولفت رئيس جهاز تعمير القاهرة القاهرة الكبرى، إلى أنّ أجهزة الدولة تنسق فيما بينها من أجل إتمام أعمال المبادرة، فالمشروع متكامل ولا توجد رفاهية الوقت، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في 30 ديسمبر بنهاية 2021.

وأكد الكيلاني، أنّ هناك 30 وحدة صحية في مركز إطسا، و22 وحدة في مركز يوسف الصديق، جار تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، سواء إحلال أو رفع كفاءة.