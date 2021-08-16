«السياحة»: مؤشرات اقتراب عودة الطيران بين مصر والسعودية والسماح بالعمرة

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ونائب رئيس الغرفة السابق، هناك مؤشرات ودلالات على اقتراب عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية، والسماح للمصريين من أداء مناسك العمرة خلال الشهور المقبلة، موضحًا أن المؤشر الأول يكمن في إصدار وزارة الصحة المصرية لشهادات معتمدة بحصول المواطنين المصريين المسافرين للخارج على التطعيمات الخاصة بكورونا وفقا لنظام الـ«qr code» المعتمد عالميًا، ما يسهم فى طمأنة الجهات السعودية، نظرًا لأن تلك تلك اللقاحات حددتها وزارة الصحة السعودية للقادمين من الخارج.

ارتفاع معدلات السياحة العربية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السبب الثاني هو عودة السياحة الروسية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بعد توقف نحو 6 أعوام، فضلًا عن عودة السياح الفرنسيين والأسبان إلى الأقصر وأسوان، بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف، إضافة إلى زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الفترة الحالية، وهو مايوصل رسالة للعالم بأن المقصد السياحي المصري آمن صحيًا، كما أن معدلات الإصابة بكورونا بين المصريين باتت قليلة للغاية، بفضل الإجراءات الاحترازية التي يجرى تطبيقها بشكل مشدد.

السماح بالعمرة قبل نهاية العام الجاري

وتوقع أن يؤدى المصريين مناسك العمرة قبل نهاية العام الجاري، ولكن بشروط وخطوات يجرى اتخاذها فور إعلان المملكة العربية السعودية السماح للمواطنين المصريين بأداء العمرة أولها استصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة ثم بعدها تبدأ الشركات السياحية المصرية فى إجراءات توثيق العمرة، والتي تستغرق أكثر من شهر، ثم يجرى التسويق للبرامج وبعدها يبدأ تسيير الرحلات

وأوضح أن شركات السياحة المصرية مستعدة لتنظيم رحلات العمرة بعد فترة توقف قاربت من العامين، لم تجرى الشركات خلالها بتنظيم رحلات حج أو عمرة ما تسبب في حدوث أزمة مالية كبيرة لكافة الشركات السياحية.