الحماية المدنية تنقذ شخصين تعطل بهما مصعد عقار في الفيوم

ظلام دامس عمّ المكان.. لحظات من الرعب.. حبس الأنفاس.. نقص الأكسجين تدريجياً.. الشعور بالاختناق، دقائق من المعاناة والرعب عاشها شخصان تعطل بهما المصعد بأحد العقارات السكنية بمنطقة العبودي بالمسلة في محافظة في الفيوم، تلك اللحظات التي جعلتهما يعتقدان أنّهما سيفقدان حياتهما، فحاولا طرق باب المصعد بشدة حتى يستمع الجيران أو حارس العقار فيسرعان لإنقاذهما في نفس الوقت الذي كانت تردد ألسنتهما الشهادة اعتقاداً منهما أنّهما سيموتان، إلا أنّ حارس العقار سمعهما وهرع لإنقاذهما.

تعطل مصعد بداخله شخصان والبواب يستدعي النجدة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ باستغاثة حارس عقار لإنقاذ شخصين تعطل المصعد بهما وأُغلق بابه عليهما وفشلوا في إخراجهما.

الدفاع المدني يحرر شخصين تعطل بهما الأسانسير

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى إصلاح العُطل الفني الذي تسبب في إغلاق المصعد وتم فتحه، وتحرير المحتجزين من داخله.

استدعاء الإسعاف لنقل شخصين تعطل بهما الأسانسير

وجرى استدعاء سيارتي إسعاف لنقل الشخصين اللذين تعرضا للحبس والاحتجاز داخل مصعد بسبب عُطل فني، لنقلهما إلى أقرب مستشفى خوفاً من إصابتهما باختناق نتيجة بقائهما داخل الأسانسير لفترة طويلة، إلا أنّهما خرجا بصحة جيدة ودون أي اختناق ورفضا النقل للمستشفى، وعادت سيارات الإسعاف إلى المرفق دون أن تنقل أحدًا للمستشفى.

ندب لجنة لفحص أسانسير بعد تعطله بالركاب

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب لجنة لفحص الأسانسير والوقوف على أسباب تعطله، وإجراء الصيانة اللازمة منعًا لتكرار تلك الواقعة وتعريض حياة المواطنين للخطر.