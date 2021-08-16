أسماء المصابين العشرة في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين العشرة في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى أجرة، أمام كوبري العرب بإحدى الطرق الفرعية بقرية العامرية التابعة لمركز شرطة الفيوم، وعلى بُعد خطوات قليلة من شريط السكة الحديد، فيما أنقذت العناية الإلهية ركاب السيارتين من موت محقق حيث تصادف مرور القطار في وقت وقوع الحادث.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالعامرية

وكشف مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المصابين هم: «محمد فؤاد محمد، 20سنة، مُصاب بجرح قطعي في الرأس، وإيمان أحمد عطية، 40 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالفقرات، وثريا علي كامل، 55 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجمعة رمضان سيد، 60 سنة، مُصاب بفقدان في الوعي واشتباه نزيف بالمخ، ,عبد الله عبد السلام عبد المنعم،60 سنة، مُصاب باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، وهناء ربيع العربي، 25 سنة، مصابة باشتباه كسر في الضلوع، ورمضان عبد الوهاب النوبي، 60 سنة، مُصاب باشتباه كسر في الضلوع والقدم اليسرى، وعمرو حسين عبد العال، 30 سنة، مُصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، ونادي مرضي صالح، 65 سنة، مُصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وعبد الرحمن صابر عبد التواب، 25 سنة، مُصاب باشتباه بكسر في القدم اليسرى وكدمات في مختلف أنحاء الجسم»، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بحادث تصادم مروّع بين سيارتين بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مرّوع بين سيارتين أجرة وملاكي بقرية العامرية بنطاق المركز، وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة.