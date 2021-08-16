درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17-8-2021 في مصر: حار رطب على القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود غدًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.

حالة الطقس غدًا

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بنسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، وحركة الرياح به شمالية غربية، وستكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 24

بورسعيد 32 27

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 29

نويبع 37 29

طابا 35 25

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 29.