الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن شمال البلاد يتأثر بكتلة هوائية معتدلة، حتى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف على معظم الأنحاء، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الإحساس بدرجة الحرارة هناك.

نشاط الرياح يكسر حدة الإحساس بدرجات الحرارة

وأضافت الهيئة أنه بداية من اليوم تبدأ درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 37 24

بورسعيد 33 27

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 50 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 29

رأس حدربة 37 29.