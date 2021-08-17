درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في مصر.. طقس حار

استعرضت الأرصاد الجوية المصرية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، حيث يتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 35 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 24

بورسعيد 32 27

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 29

نويبع 37 29

طابا 35 25

كاترين 34 19

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 26

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 29.

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 43 29

المدينة 46 33

الرياض 46 29

المنامة 31 26

أبو ظبي 38 33

الدوحة 42 33

الكويت 48 34

دمشق 36 19

بيروت 31 27

عمان 33 21

القدس 32 19

غزة 32 26

بغداد 44 29

مسقط 35 31

صنعاء 29 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 35 24

تونس 37 23

الجزائر 31 23

الرباط 32 21

حالة الطقس في مصر

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، ما يزيد الإحساس في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسب تتراوح بين 3 إلى 5 درجات.