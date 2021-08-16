حريق بمحل موبايلات يلتهم 10 تليفونات و2 ماكينة رصيد بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، من السيطرة على حريق اندلع داخل محل لتجارة الهواتف المحمولة، في قرية «تلبانة»، التابعة لمركز المنصورة، والتهمت النيران 10 هواتف محمولة، و2 ماكينة لتحويل الرصيد، وبرر صاحب المحل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية للمحل.

ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل تليفونات محمولة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل كائن بقرية «تلبانة» دائرة المركز، وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

السيطرة على حريق محل موبايلات واحتراق بعض محتوياته

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل لتجارة الهواتف محمولة، مؤجر باسم «أحمد المتولي»، 31 سنة، مقيم بذات القرية، وتبين أن المحل يقع أسفل منزل مكون من ثلاثة طوابق، ملك المدعو «صفوت عبد اللطيف سليمان»، 50 سنة، بالمعاش، مقيم بذات القرية

ونجم عن الحريق بعض الخسائر المادية، مثل احتراق عدد 2 ماكينة يدوية خاصة لتحويل الرصيد، وعدد 10 أجهزة هواتف محمولة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال مستأجر المحل، في محضر الشرطة، علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، كما جرى تحرير المحضر اللازم برقم 8926 إداري مركز المنصورة لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.