حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات برج السرطان الشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر بمنزل العمل الإيجابي يدفعك اليوم لتحقيق تقدم شخصي وتتصرف بنضج.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على توطيد علاقاتك وتنظم جيدا وقتك وأفكارك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.