حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العذراء، روح المغامرة، وحب الاستكشاف لكل ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في مربع برجك وعليك أن تحافظ على مظهرك الرصين وأن تتجنب القيل والقال، واعتن بأعمالك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

اليوم حاول أن تتماسك ولا تفقد أعصابك إذا واجهت خلافات عاطفية أو عائلية.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.