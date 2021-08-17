تظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان مؤشرات التنسيق للعام الدراسي الجديد في الجامعات، بالإضافة إلى إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشعبتين.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم.. تظهر اليوم

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة ظهر اليوم، وإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة ونسب النجاح، موضحاً أنه سيتم تخصيص رابطاً للحصول على النتيجة برقم الجلوس.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم: لا صحة لما يتردد بشأن مؤشرات النجاح

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لا صحة لما يتردد بشأن مؤشرات النجاح، موضحاً أن النتيجة قريبة من الأعوام الماضية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاطمئنان والثقة تماماً أنه هناك الكثير من الكليات المتاحة أمامهم للالتحاق بها.

«الثقة والطموح».. نصائح طالب بـ«الطب» قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، حث فليمون نادي، طالب بكلية الطب بجامعة القاهرة، طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة التعامل مع النتيجة كنتيجة أي سنة دراسة، مشدداً على ضرورة الثقة في النفس وعدم التعامل مع النتيجة على أنها نهاية مراحل التعليم.

وأضاف «فليمون» في تصريحات لـ«الوطن»، عند إعلان نتيجة الثانوية العامة ظهر اليوم يجب على الطلاب التأكد تماماً أنهم مسئولون عن السعي وليس عن النتيجة، مشدداً على ضرورة التعايش مع النتيجة: «افرحوا واتبسطوا بالنتيجة ويكون ليكم طموح عالي لا يقف عند نتيجة الثانوية».

وتابع، أنه يجب على طالب الصف الثالث الثانوي، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة ألا يساوي حياته بنتيجته: «فيه مجالات كتير جدا تستمع بيها وتدرسها».

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2021 عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وأشاد الطلاب ببعض أسئلة المواد خاصة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، والجيولوجيا، فيما اشتكوا من صعوبة مواد الفيزياء والديناميكا والإستاتيكا.