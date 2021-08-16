تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، لطلاب الثانوية العامة الذين خاضوا العام الدراسي 2020-2021، عقب اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يعلن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، في مؤتمر صحفي في الوزارة، يحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، لإعلان شكل خريطة التنسيق في مرحلة ما بعد نتيجة الثانوية العامة 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال رابط خصصته «الوطن» لنتيجة الثانوية العامة 2021، سعيًا منها لتقديم خدمة مجانية للقارئ، الذي يسعى للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، في أسرع وقت وبصورة مجانية.

وخاض العام الدراسي الماضي أكثر من 700 ألف طالب وطالب في الشهادة الثانوية، وخاضوا الامتحانات التي جرت بنظام البابل شيت في الفترة من 10 يوليو وحتى 2 أغسطس الحالي، كما أعلنت الوزارة حجب نحو 360 طالبا وطالبة، ساهموا في تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني، وجرى ضبطهم خلال أعمال الامتحانات، حيث اتبعت الوزارة نهجا خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ إذ وفرت لهم جميع المواد الطبية التي تقلل انتشار العدوى خلال أعمال اللجان.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. الطالبات يتفوقن على الطلاب

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، بعض مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحة أنّ الطالبات تفوقن على الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، وأنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ستظهر بصورة مختلفة هذا العام، وستكون بشكل أكثر توضيحًا للطلاب من حيث إظهار مستوى الطالب في كل مادة مقارنة بباقي زملائه على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس: 1000 طالب حصلوا على الحافز الرياضي

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إنّ 1000 طالب حصلوا على درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2021، طبقا للقانون الذي يسمح للطلاب بالحصول على الحافز الرياضي وفقا للبطولات والدورات التي خاضها.