153 شهادة مؤمنة في أول أيام العمل بمركز تطعيم المسافرين بالفيوم

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اليوم، إصدار مركز تطعيم المسافرين بمحافظة الفيوم، 153 شهادة مؤمنة للمواطنين الراغبين في السفر، والحاصلين بالفعل على جرعة أولى أو جرعتي من لقاح فيروس كورونا المستجد، من مركز تطعيم المسافرين، واستصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة، وذلك في أول أيام العمل بالمركز بعد افتتاحه، حيث يعمل من السبت إلى الخميس، بدءً من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا كل يوم، فيما يكون المركز أجازة رسمية يوم الجمعة من كل أسبوع.

افتتاح أول مركز تطعيم للمسافرين بالفيوم

وكشفت الدكتورة نشوى مصطفى، مدير مركز التطعيمات أنّ مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا بالفيوم، تم افتتاحه أمس السبت، وهو أول مركز يبدأ العمل فيه ضمن 4 مراكز تم اختيارها، وسيجرى افتتاحها تباعاً.

استصدار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر

في سياق متصل، كشف الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ مركز تطعيم المسافرين، جرى افتتاحه لاستصدار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر من الحاصلين على جرعة أولى أو جرعتي التطعيم وذلك بمركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة.

أسعار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ قيمة الشهادة بلغ 100 جنيهاً للمصريين، و10 دولارات للأجانب، كاشفاً أنّه يجرى العمل بالمركز من التاسعة صباح كل يوم وحتى الثالثة عصراً ما عدا الجمعة.

افتتاح 3 مراكز تطعيم للمسافرين بالفيوم قريباً

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّه جار افتتاح 3 مراكز لتطعيم المسافرين بمراكز إطسا، وسنورس، والمركز المتميز بالشواشنة، على أن تكون الوحدة الصحية بالمشرك قبلي بديلاً عن الشواشنة في تطعيم المواطنين من أهالي يوسف الصديق من غير المسافرين.