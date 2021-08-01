رئيس التحرير

محمود مسلم

153 شهادة مؤمنة في أول أيام العمل بمركز تطعيم المسافرين بالفيوم

كتب:

أسماء أبو السعود
11:47 م | الأحد 01 أغسطس 2021
153 شهادة مؤمنة في أول أيام العمل بمركز تطعيم المسافرين بالفيوم

153 شهادة مؤمنة في أول أيام العمل بمركز تطعيم المسافرين بالفيوم

أعلن الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اليوم، إصدار مركز تطعيم المسافرين بمحافظة الفيوم، 153 شهادة مؤمنة للمواطنين الراغبين في السفر، والحاصلين بالفعل على جرعة أولى أو جرعتي من لقاح فيروس كورونا المستجد، من مركز تطعيم المسافرين، واستصدار الشهادات المؤمنة بمديرية الصحة، وذلك في أول أيام العمل بالمركز بعد افتتاحه، حيث يعمل من السبت إلى الخميس، بدءً من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا كل يوم، فيما يكون المركز أجازة رسمية يوم الجمعة من كل أسبوع.

افتتاح أول مركز تطعيم للمسافرين بالفيوم

وكشفت الدكتورة نشوى مصطفى، مدير مركز التطعيمات أنّ مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا بالفيوم، تم افتتاحه أمس السبت، وهو أول مركز يبدأ العمل فيه ضمن 4 مراكز تم اختيارها، وسيجرى افتتاحها تباعاً.

استصدار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر

في سياق متصل، كشف الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ مركز تطعيم المسافرين، جرى افتتاحه لاستصدار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر من الحاصلين على جرعة أولى أو جرعتي التطعيم وذلك بمركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة.

أسعار الشهادات المؤمنة للراغبين في السفر

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ قيمة الشهادة بلغ 100 جنيهاً للمصريين، و10 دولارات للأجانب، كاشفاً أنّه يجرى العمل بالمركز من التاسعة صباح كل يوم وحتى الثالثة عصراً ما عدا الجمعة.

افتتاح 3 مراكز تطعيم للمسافرين بالفيوم قريباً

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنّه جار افتتاح 3 مراكز لتطعيم المسافرين بمراكز إطسا، وسنورس، والمركز المتميز بالشواشنة، على أن تكون الوحدة الصحية بالمشرك قبلي بديلاً عن الشواشنة في تطعيم المواطنين من أهالي يوسف الصديق من غير المسافرين.

اقرأ المزيد:

أمانة مسعف تنقذ مصابا مرتين.. أعاد 64 ألف جنيه وكروت شحن لأهله بالفيوم

تفاصيل العثور على جثة مسنة متحللة بالفيوم: عاشت وماتت وحيدة (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

الكشف على 1300 مواطن ضمن قافلة «حياة كريمة» في أبشواي بالفيوم

فرت هاربة.. مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتي نقل بالفيوم