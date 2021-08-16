المنشآت الفندقية: التصنيف الجديد للفنادق يسهم في زيادة الدخل القومي

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة والآثار لم تمنح الفنادق درجة نجومية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة للفنادق السياحية، لافتا إلى أن ما تقوم به لجان وزارة السياحة خلال جولاتها التفتيشية على المنشآت الفندقية بكافة محافظات الجمهورية هو مراجعة مدى تطبيق الفنادق للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «hc»، مع منح الفنادق التي عليها بعض الملاحظات في تطبيق تلك المعايير فرصة زمنية لتوفيق أوضاعها، قبل تخفيض درجة النجومية الخاصة بها.

وصول الفنادق المصرية لمستوى عالمى

وأضاف «الشاعر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التصنيف الجديد للفنادق المصرية الذي يجرى تطبيقه قريبًا يسهم في وصول مستوى المنشآت الفندقية المصرية لنظيراتها العالمية، كما سيرفع من جودة الخدمة المقدمة للنزلاء، لافتًا إلى أن المعايير الجديدة للتصنيف والتي جرى وضعها بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار المصرية ومنظمة السياحة العالمية لا تسمح بوجود أخطاء بشرية فى تقييم تطبيق تلك المعايير، ما يمثل عامل شفافية في إجراء عمليات التقييم للفنادق الذي تقوم به لجان وزارة السياحة والآثار.

تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق

وأشار «الشاعر» إلى أن بدء العمل بالتصنيف الجديد للفنادق السياحية، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية التى يجرى بيع الغرف وفقا لتلك الأسعار بداية من شهر نوفمبر المقبل تسهم فى رفع قيمة المنتج السياحي المصري، ما يصب إيجابًا في زيادة الدخل القومي من السياحة.

وأوضح «الشاعر» أن فنادق الساحل الشمالي هي الأعلى إشغالا حاليًا، تليها فنادق الغردقة وشرم الشيخ، متوقعًا أن تشهد الـ 3 أشهر الأخيرة من العام الجاري زيادة مطردة فى أعداد السياح الوافدين لمصر، لاسيما القادمين من دول أوروبا الشرقية وروسيا فضلًا عن السياح العرب.

يذكر أنه بداية من شهر نوفمبر المقبل يجرى بيع الغرف الفندقية وفقًا للحد الأدنى وهو 40 دولار للغرفة الفندقية فئة الـ 5 نجوم فى اليوم الواحد و28 دولار بالنسبة للغرفة الفندقية فئة الـ 4 نجوم فى اليوم الواحد.