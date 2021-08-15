«السياحة»: تكثيف لجان التفتيش وإعادة تقييم مستوى الفنادق والمنتجعات

واصلت الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، تكثيف إرسال لجان التفتيش إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، بالإضافة إلى إعادة تقييمها وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC) .

وبدوره، قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن اللجان رصدت خلال مرورها على الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ مخالفة فندقين لم يلتزما بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، بالإضافة إلى ضعف مستوى الخدمات السياحية المقدمة بهما للزائرين، مؤكدا أنه جارٍ الآن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما واستصدار قرار بغلقهما لمخالفتهما.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرور على الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للتفتيش وإعادة التقييم، لافتا إلى أنه سوف يتم استمرار إيفاد اللجان إلى كل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تباعا.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن عملية إعادة التقييم تعكس حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب والمستوى العالمي، مشيرًا إلى أن تصنيف HC تم وضعه بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى وضع كل منشأة فندقية بمستواها الحالي على الدرجة العالمية المناسبة لها والذي سيتم على أساسه وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل وفقا للقرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي.