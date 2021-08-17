حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الميزان بالتعاون، والأسلوب اللبق، والكرم، والعدل، وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها للقراء حظك اليوم لمواليد برج الميزان، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

الشمس في منزل المشروعات تدعمك وتساعدك على اكتشاف ما بداخلك من طاقات جديدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتحدث بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.