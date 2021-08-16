حظك اليوم برج الحوت الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

دائمًا ما ينجح مولود برج الحوت في الخروج من المشاكل التى تواجه بحلول غير تقليديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا، وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.