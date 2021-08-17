حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يتسم بالكرم، والسعي للمثاليّة، ولديه حس دعابة، وأبرز عيوبه قلة الصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في برجك يمنحك حضورا ويساعدك على تجسيد أفكارك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك مستعدا للتعاون والعطاء، وتكسب الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.