إنقاذ «مُسنة» سقطت مغشياً عليها بمفردها داخل شقتها بالفيوم

لاحظ سكان برج المعلمين في منطقة «العبودي»، وسط مدينة الفيوم، غياب مُسنة جارتهم، تجاوزت 80 عاماً من العمر، وعدم ردها عليهم، رغم قيامهم برن الجرس للاطمئنان عليها، مثلما يفعلون كل يوم، دون أي استجابة، كما لم يسمعوا أي صوت لها داخل شقتها، فخافوا أن تكون قد ماتت بمفردها، مثلما حدث منذ أيام، حينما اكتشف الأهالي وفاة مسنة في شقتها، وعلموا بوفاتها بعد تحلل جثتها وخروج رائحة كريهة من شقتها، فقرر الجيران الاتصال بالنجدة والحماية المدنية، ليفتحوا باب الشقة ويطمئنوا على جارتهم.

بلاغ باختفاء «مُسنة» وعدم ردها على جيرانها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد مصطفى المصري، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ من سكان أبراج المُعلمين بمنطقة «العبودي»، بعدم رد جارتهم المُسنة التي تعيش بمفردها عليهم، واشتباههم في وفاتها، مُطالبين الأمن بكسر باب شقتها والاطمئنان عليها.

أُصيبت بهبوط وأغمى عليها.. إنقاذ مسنة من الموت

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول الفيوم، برئاسة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث القسم، وفريق الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، تحسباً للعثور عليها متوفية أو مصابة، وجرى فتح باب الشقة، وعُثر عليها ملقاة على الأرض مغشياً عليها، نتيجة إصابتها بهبوط، وقام فريق الإسعاف بإفاقتها، وتبين استقرار حالتها الصحية، وعدم حاجتها للنقل إلى مستشفى.

حالتها الصحية جيدة.. إنقاذ مسنة أُصيبت بإغماء

وتبينّ أنّ السيدة تُدعى «نوال م. م.»، تبلغ من العمر 84 سنة، وأنّها تُقيم بمفردها، وأُصيبت بحالة إغماء وسقط مغشياً عليها، وبعدما جرى إفاقتها، رفضت النقل إلى المستشفى، وفضلت البقاء في منزلها، وشكرت قوات الأمن وجيرانها على الاهتمام بها وإنقاذ حياتها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.