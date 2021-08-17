تبدأ بـ350 ألف جنيه.. شاليهات بأسعار مخفضة لأصحاب هذه المهنة

حصلت «الوطن» على تفاصيل التعاقد بين اللجنة النقابية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء مع شركة «أباتشي» وذلك لتوفير شاليهات بمنتجع «سانتوريني» في الساحل الشمالي لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الوزراء، حيث من المقرر تسليمها للعاملين في صيف 2022.

خصم 10 % على الشاليهات

وقال محمد بسيوني، استشاري التسويق في اللجنة النقابية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الوزراء تعاقدت مع شركة «أباتشي» لتوفير وحدات مصيفية «شاليهات» بمنتجع بالساحل الشمالي بخصم 10%، وعلى أقساط تمتد لمدة 10 سنوات لأعضاء نقابة العاملين بمجلس الوزراء.

وأضاف بسيوني استشاري التسويق في اللجنة النقابية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء خلال حديثه لـ« الوطن»، أنه كان هناك تعاون وتنسيق بين محمود حنفي مستشار التعاقدات في اللجنة النقابية، مع المهندس محمد عبد الواحد رئيس اللجنة النقابية للعاملين برئاسة مجلس الوزراء، لانتهاء هذا الأمر تيسيرا على أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بمجلس الوزراء.

وأوضح أن أسعار الشاليهات للعاملين في اللجنة النقابية بمجلس الوزارء تبدأ من 350 ألف جنيه للتمليك وبمساحة تبدأ بـ«45» متر، وتكون علي سداد يمتد لـ10 سنوات، مؤكدا أن هناك مميزات أخرى من الشركة للعاملين في اللجنة النقابية بمجلس الوزراء.

لا نية لتصفية بنك الاستثمار القومي

وفي سياق منفصل، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعدم صحة ما تداوله البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة المصرية بتصفية البنك القومي للاستثمار، حيث أكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع بنك الاستثمار القومي والذي نفى تلك الشائعة المتداولة بين البعض على السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية.

وأضاف المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه لا نية لتصفية بنك الاستثمار القومي، حيث إنه جار العمل في الوقت الحالي على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك ليتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري في الوقت الحالي.