مستشار الرئيس: الكشف المبكر عن بعض الأورام يشكل 90% من الشفاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع –شخصيا- المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها، بدقة وبتقارير مستمرة، موضحًا أن كل المبادرات تشهد نقاط إيجابية كثيرة جدا، فمثلا تستهدف مبادرة «100 مليون صحة» اكتشاف الأمراض بصورة مبكرة، لوقاية المواطن من تداعياتها، لافتًا إلى أن الكشف المبكر عن بعض الأمراض والأورام في مراحل مبكرة يحمل الشفاء بنسب عالية جدا تفوق الـ90%.

تاج الدين: «100 مليون صحة» اكتشفت أمراض كثيرة لم يعلمها حاملوها

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»: «المبادرة اكتشفت إصابات بأمراض كثيرة لم يكن يعلم عنها المصابون به أي شيء»، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه الأمراض مبكرة، مفسرًا ذلك بأن السبب الأول لمرض الفشل الكلوي هما مرضي الضغط والسكر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «المريض الذي لا يعالج الضغط والسكر لفترة طويلة، تتأثر الشرايين والمخ والقلب، كما تتأثر الكلى أيضا»، مشيرًا إلى أن هناك حالات فشل كلوى قد لا يشعر بها المريض، وبالتالي فإن السيطرة على هذه الأمراض مبكرا أمر ممكن، وتقي المريض من تداعيات خطيرة جدا على صحته.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن محاولات مصر للحصول على لقاحات كورونا ممتدة منذ عام ونصف، وذلك بمتابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ وجه بتوفير اللقاحات دون أي عوائق، وكانت مصر من أوائل الدول التي تفاوضت للحصول على اللقاحات وعدّدت مصادر اللقاحات وكان لها خطة زمنية لذلك.