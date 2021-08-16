طريقة تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 (فيديو)

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة تقديم الطعون والتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 إلكترونيًا، مؤكدا أنه تيسيرًا من الأزهر الشريف جرى تفعيل خدمة سداد رسوم الطعون، على نتائج اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق الانترنت، بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني، إلى جانب الطرق المتبعة للسداد بالمناطق الأزهرية، والتي من المقرر فتحها غدًا ولمدة شهر، وذكرت مشيخة الأزهر الخطوات التي يمكن من خلالها تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 كالتالي:

رابط وخطوات التظلم علي نتيجة الثانوية الازهرية

- الدخول على رابط المنظومة الموجود على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

- كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس وكلمة السر الخاصة بك.

- يمكنك الحصول على الرقم السري الخاص بك، من رائد التحول الرقمي الخاص بك بالمعهد.

- بعد الدخول على الموقع ستظهر لك بيانات الطالب، ثم المواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 ادبي وعلمي

- اختيار طريقة الدفع وهي إما عن طريق الدفع بالفيزا أو الدفع رقم المسلسل الذي جرى الحصول عليه مسبقًا من الادارة التعليمية.

- اختيار طريقة الدفع بالفيزا.

- تحديد المواد التي تود الطعن عليها، ثم الضغط على زر التأكيد.

تفاصيل تظلمات الثانوية الأزهرية

- سيتم تحويلك إلى صفحة الدفع وقم باختيار الدفع بالفيزا.

- بعد ذلك قم بملء الخانات المطلوبة الخاصة بك برقم البطاقات والرقم السري.

- تكلفة الاطلاع على المادة الواحدة 100 جنية بالإضافة إلى رسوم الخدمة.

- اضغط على زر الدفع وبعد ذلك سيتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بك وستظهر لك الاستمارات التي جرى تسجيلها.

- تقوم بعد ذلك بالدخول على استكمال إضافة المواد ثم اختيار المواد ومكان الاطلاع.

- ثم الضغط على زر حفظ أو التأكيد، وفي حال لم يجرى تأكيد الحفظ، يجرى التأكيد تلقائيا في خلال 6 ساعات.

- في الصفحة الرئيسية ستظهر لك المادة التي تود الطعن عليها، ومكان الاطلاع وموعد الرؤية ونتيجة الطعن.

- في حالة طريقة الدفع برقم المسلسل ثم قم باستكمال إضافة المواد.