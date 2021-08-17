تعرف على مشروعات المياه والصرف لتحسين خدمة أهالي أسيوط والوادي الجديد

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تنفيذ عدد من المشروعات في نطاق عملها لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كل خدماتها وأنشطتها التي تقدمها للمواطن من خلال خطط ومشروعات طموحة بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.

المشروعات المنفذة في قطاع المياه

استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، المشروعات التنموية التي نفذها القطاع على كل أصعدة مجالات العمل ما بين إنشاء محطات جديدة وأعمال الإحلال والتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب لمناطق سكنية مستحدثة والممولة من موازنات الدولة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهي كالتالي في قطاع المياه..

- إنشاء محطة مياه بمنقباد

- إحلال وتجديد محطات مياه منفلوط وديروط القوصية الألماني وصدفا والغنايم الوليدية والطوابية والتشيكي.

- 4 محطات نقالي بالمطيعة

- مشروعات صرف صحي (بأبنوب والفتح وصدفا والغنا.يم وساحل سليم والبداري ومنفلوط وديروط وعرب المدابغ).

-تنفيذ 17 ألف وصلة منزلية بجانب مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2 والمنفذ بــ9 قرى ريفية.

- تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتنفيذ مشروعا مياه بـ(مسارة وبهيج و5 مشروعات صرف صحي بمناطق (إسكندرية التحرير - بني إدريس - درنكة ودير درنكة – الأقادمة – الزيرة - بني سميع)،

- مشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإحلال وتجديد24 كم شبكات و3 كم خطوط صرف بمساكن ويصا وخطوط الصرف الصحي بالمجاهدين(أ،ب) وتمويل قيمته 9 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خط طرد جامعة أسيوط.

أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف

- إعادة تأهيل 140 محطة مياه وصرف صحي متضمنة تنسيق الموقع العام والأسوار وتهيئة الأرضيات والدهانات والنظافة العامة والأعمال الميدانية بـ3 محطات مياه (نزلة عبداللاه – أبوتيج - منفلوط) والأعمال التنفيذية لـ5 محطات صرف صحي(الوليدية – درنكة - البنك الدولي القوصية2،1) و100 بئر بقيمة 30 مليون جنيه وشبكات ومحابس وعدَّايات مياه الشرب على مستوى المحافظة بطول 100 كم.

- مد وتدعيم شبكات مياه بالمناطق المحرومة على مستوى المحافظة بإجمالى 150 كم.

- أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد محطات صرف صحي(السنترال – المديرية - نزلة عبداللاه - البنك الدولي – درنكة - فريال) .

مشروعات المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

- المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى أطلقها رئيس الجمهورية مطلع شهدت تحسناً في خدمات مياه الشرب بـ45 قرية بمد وتدعيم 39 كم شبكات مياه وإحلال وتجديد 31 بئراً ارتوازياً وتوريد 47 طلمبة مياه و12 مولدا بقدرات مختلفة فضلاً عن تحسن خدمات الصرف الصحي بـ 7 قرى بقيمة 206.5

- المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 65 قرية بالمحافظة يتم خلالها إحلال وتجديد 59 بئراً وتأهيل 6 محطات مياه ومد 33 كم شبكات وتوريد23 مولد و200 طلمبة غاطسة، بقيمة 196مليون جنيه.