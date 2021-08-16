أخصائي مناعة: لم نرصد إصابات بمتحور «دلتا» في مصر «بس مبقاش بعيد»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن ظهور عدد من تحورات فيروس كورونا ساعد في إحداث تغيير بأعراض الإصابة بهذا المرض، كان آخرها تحور«دلتا» الذي انتشر بعدد كبير من الدول، مؤكدًا أنه حتى الآن لم نرصد أي حالات إصابة بمتحور «دلتا» لكنه نبه في الوقت ذاته بأن هذا التحور ليس بعيدًا عن مصر خاصة بعدما انتشر بعدد من الدول المجاورة.

أشرف عقبة: الأسابيع الماضية شهدت زيادات طفيفة بأعداد إصابات كورونا

وأضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الاثنين، أن الأسابيع الماضية شهدت زيادات طفيفة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خلال تلك المرحلة حتى لا نشهد موجة جديدة من الفيروس.

أوضح رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن أهمية اللقاحات تعود إلى أنها لا تمنع الإصابة بالفيروس، لكنها تمنع ألا يصل درجة الإصابة إلى المرحلة المتوسطة أو الصعبة التي تجبر المصاب على الدخول إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة لدرجة إصابته.

وأردف أن كل الناس التي تعاني حاليًا من ارتفاع درجات الحرارة، عليهم أن يلتزموا بالحجر المنزلي لكي تنخفض درجة حرارته، كما أنه عليه أن يلتزم بارتداء الكمامة لأن هذا سيساعد على منع انتقال الفيروس إذا كان مصابا به إلى المحيطين به.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم للغاية بصحة المصريين، موضحًا أن خير دليل على ذلك الكم الكبير من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس فهي تستهدف تحقيق الرعاية الصحية الكاملة لكل المواطنين المصريين.