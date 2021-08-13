أستاذ مناعة يحذر: مصاب «متحور دلتا» يمكنه نقل العدوى إلى 10 أفراد

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إنّ البلاد تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، خاصة في اليومين أو الثلاثة السابقة، كما أن وزارة الصحة بدأت في التجهيز لتوفير كل اللقاحات بكميات كبيرة لتغطية احتياجات المواطنين، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل للحصول على اللقاحات، خاصة أن الحصول عليها بالمجان، وذلك للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض كورونا لسلالات كورونا المختلفة ثابتة حتى الآن

وأضاف «عقبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أن أعراض سلالات كورونا المختلفة، ثابتة حتى الآن تقريبًا، ومتحور كورونا الأخير «دلتا» يؤدي إلى زيادة في معدلات الانتشار والإصابة، فيستطيع المصاب بهذا المتحور إصابة من 6 إلى 10 أفراد، وهذا مختلف عن السلالات القديمة، حيث كان الشخص المصاب يصيب من 2 لـ3 أفراد.

تحورات كورونا الكثيرة جعلته يخترق الأنسجة البشرية بشكل أكبر

وأوضح أن التحورات الكثيرة لفيروس كورونا جعلته يخترق الأنسجة البشرية بشكل أكبر، وبالتالي فترة الحضانة تكون أقل، وشدة الإصابة لغير المتلقين للقاح تكون أشد، ولذلك هناك توصيات من منظمة الصحة العالمية بزيادة النسبة المئوية للأشخاص المتلقين للقاح، نظرا لأنها تحمي من الوفيات والإصابات الشديدة والإصابة بشكل عام.

هناك تراخٍ كبير في الالتزام بالإجراءات الصحية

ولفت إلى أن هناك تراخٍ كبير في الالتزام بأساليب الوقاية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وجاء الوقت لأخذ الأمور بشكل جاد، للتقليل من فرص الإصابة، لأنه مع ارتداء الكمامة والتباعد وغسل اليدين بشكل متكرر يؤدي لخفض نسب الإصابة، إضافة إلى أن تلقي اللقاح يمنح أجساما مضادة تمنع الإصابة الشديدة.

متحور «دلتا» منتشر في 130 دولة

وأوضح عقبة، أن «متحور دلتا» أصاب دولا عديدة، ووصل عددها إلى 130 دولة، ما يعني أنه منتشر بشكل كبير، ويجب التشديد على منافذ دخول الأجانب للبلاد، ومنع دخول المصابين.