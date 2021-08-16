توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار على القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد، في بيان رسمي أصدرته اليوم، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة، على كافة المناطق، بداية من الثلاثاء الموافق 17 أغسطس إلى الخميس الموافق 19 أغسطس.

وبحسب بيان الأرصاد، فإنه يسود غدًا الثلاثاء طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويستمر حالة الطقس إلى الأربعاء طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما الخميس فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها توقعات درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.