نظام القبول الإلكترونى للجامعات الأهلية 2021- 2022

ساعات وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 وبناء عليه يبدأ أولياء الأمور والطلاب في التقديم بتنسيق الجامعات الأهلية، ويتساءل البعض عن أهم الشروط الخاصة بالتقديم بالجامعات الأهلية، ونظم اختباراتها والحد الأدنى للقبول بها.

ما الجامعات الأهلية التى تطبق النظام الموحد؟

جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة.

متى تبدأ اختبارات القبول الإلكترونية؟

تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية يومى الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري.

وستعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم، وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

ما نظام اختبارات القبول الإلكترونية؟

تنقسم اختبارات القبول إلى جزأين رئيسيين: الأول يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذى يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفى إلكترونى مُخصص لكل طالب، لقياس قدراته المعرفية فى المواد الدراسية التى درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمتعلقة بالبرنامج الدراسى المُتقدم له، فمثلاً يُركز اختبار قبول الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعى على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب والصيدلة على المعارف البيولوجية والكيميائية، والثانى: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدى للطالب.

يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ما موقف الطالب الذى لم يستوفِ الحد الأدنى للقبول؟

سيتم إبلاغ الطالب الذى لم يستوفِ الحد الأدنى المطلوب للقبول برفض ترشيحه فى أسرع وقت ممكن.

ما الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الموحد؟

يعتمد نظام القبول على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة مُضافاً إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفى وفقاً لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدى).

ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟ وهل توجد إمكانية للتعديل رغبات الطالب؟

يمكن للطالب هذا بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن أيضاً التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التي تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة.

ما إجراءات القبول النهائية للالتحاق بها؟ وما برامج التخصصات العلمية؟

تتم مراجعة أوراق الطالب من خلال إدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة إمكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

فى حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر فى البرنامج المرشح عليه.

تقدم الجامعات خدمة إضافية فى الإرشاد الأكاديمى المبكر، وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له. يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له.

يقوم الطالب باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالباً ملتحقاً بها.

يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

يقوم الطالب بعد ذلك بمقابلة المرشد الأكاديمى للاتفاق على خطة الدراسة للطالب، وتحديد المقررات التى سيقوم بتسجيلها فى الفصل الدراسى الأول.

ثم سداد باقى مصروفات الفصل الدراسى الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائماً.

هل يمكن إجراء الاختبارات «أونلاين» للطلاب المقيمين خارج مصر؟

نعم، يمكن إجراء الاختبارات «أونلاين» للطلاب المقيمين خارج مصر بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد فى جميع فترات إجراء الاختبارات.

هل يشترط إجراء اختبارات قبول الالتحاق؟

نعم، يشترط للالتحاق بجامعات الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، اجتياز الطالب لاختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

أين تعقد اختبارات القبول الإلكترونية؟

تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة في الجامعات، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

كيف يعرف الطالب موعد الاختبار؟

عن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية