حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بالدقهلية

قررت نيابة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم حبس «مسجل شقى خطر» متهم بالاتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ضبطته المباحث وبحوزته 55 تذكرة بودرة وأسطوانة بودرة و2 بندقية خرطوش ماركة شوت جن قبل قيامة بترويجها على عملائه.

وتمكنت مباحث منية النصر من القبض على المتهم، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكمين «سلاح ناري ومخدرات وشروع فى قتل»، وسبق اتهامه في عدد من القضايا الأخرى وبحوزته اسلحة نارية وكمية من الهيروين.

وجود تحريات تؤكد اتجار مسجل خطر بالمخدرات

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية للرائد أحمد العزب، رئيس مباحث منية النصر، بتواجد مسجل شقي خطر، بممارسة نشاطه الإجرامي والإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المقابر بدائرة بندر منية النصر.

القبض علي متهم بالاتجار في المخدرات بمنية النصر

وخرجت حملة مكبرة بالاشتراك مع الأمن العام، وبقيادة الرائد أحمد العزب رئيس مباحث المركز، والنقيب عمر النجار والنقيب محمد شمس والنقيب محمد يسري، معاونو المباحث، واستهدفت الحملة مكان تواجد المتحري عنه.

وتمكنت الحملة من إلقاء القبض عن المتحرج عنه، ويدعي «السعيد س. ال.»، 30 سنة، عاطل، وشهرته «السعيد فوزية» ومقيم بعزبة ابو شهده بدائرة منية النصر وتبين أنه سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وسلاح ناري، وصادر ضده حكمين غيابيين في قضيتين سلاح ناري ومخدرات، وشروع فى قتل وذلك بالسجن 6 سنوات.

وبتفتيش المتهم عثرت القوات بجوزته على عدد 2 بندقيه خرطوش، و55 تذكرة بودرة هيروين، وأسطوانة هيروين ومبلغ مالي وتليفون محمول واعترف في محضر الشرطة بأنه يتاجر في المواد المخدرة، وأن السلاح المضبوط للدفاع عن تجارته المؤثمة قانوناً.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.