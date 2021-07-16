ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو هيرويين داخل شقة في العبور

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تاجر مخدرات فى مدينة العبور بحوزتة 3 كيلو هيروين ومبلغ مالى وسيارة وهاتفى محمول وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام عنصر اجرامى شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور، تم التنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم له مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء.

وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور وألقت القبض عليه وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى وسيارة ملاكى و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازتة للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملائه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

في وقت سابق تمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور علي جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بالقليوبية حيث تبين أنه لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته وعثر بجواره علي مادة مخدرة كان يتعاطها.

تحرر محضرا بالواقعة وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث، وانتقلت الاجهزة المعنية وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعي «سيد.ع»، 30 سنة، بإجراء التحريات تبين أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.