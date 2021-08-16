«الثقافة»: مهرجان القلعة يحضره 4000 مشاهد يوميا لمدة 16 يوما

قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، إن مهرجان القلعة الغنائي، المقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي، يشهد التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن اليوم الإثنين سيتم استضافة فريق «وسط البلد» مع استمرار الحفلات 16 يوما، وسيتواجد الفنانون محمد الحلو، وهاني شاكر، ومدحت صالح، والمنشد الديني، محمود ياسين التهامي، والفنانة نسمة محجوب، وغيرهم من الفنانين المصريين والعرب، لافتا إلى أن الفنانين يتنافسون من أجل المشاركة في هذا المهرجان الذي يقام بعد توقف لمدة عام.

4000 مشاهد يوميا في مهرجان القلعة

وأضاف «منير» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن وزراة الصحة والسكان والداخلية والثقافة تتعاون من أجل تقديم عروض جيدة تمثل الشعب المصري، مشيرا إلى أن المسرح يتواجد فيه يوميا 4000 مشاهد، كحد أقصى، في ظل تطبيق إجراءات احترازية، التي تبدأ بقياس درجات الحرارة على البوابات وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات مع توفير أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا من على الباب حتى المسرح، ويبدأ حجز التذاكر من الساعة الرابعة، ويكون الدخول من الساعة الخامسة، موضحا أن هناك حضور من مختلف فئات الشعب المصري من شباب وأطفال وأسر وأسر عربية وأجنبية أيضا.

المهرجان «مزيان برشا»

من جهتها، قالت الممثلة التونسية، إشراف بن غالبة، إنها سعيدة بتواجدها بمهرجان «مزيان برشا»، وسط أهلها وناسها في مصر أم الدنيا، لافتة إلى أنها حضرت مهرجانات كثيرة في مصر لأنها تستمتع بالحفلات الموسيقية المصرية، وأثنت على سعر تذكرة المهرجان متابعة «أنا فرحانة بوجودي في مصر».