9 فتيات ضمن أوائل ثانوية منطقة الفيوم الأزهرية

دائماً ما يقال إنّ الفتيات مجتهدات في الدراسة، ويتصدرن في معظم الأوقات قائمة الأوائل في مختلف المراحل التعليمية، ليكنّ دائماً «رافعين راس البنات»، حيث تصدرت الفتيات قائمة أوائل الثانوية بمنطقة الفيوم الأزهرية، بعدما تصدرت فتاة المركز الأول على القسم العلمي، وحصدت 5 فتيات المراكز الأولى في القسم الأدبي، وحصدت أخرى المركز الثاني في أوائل الثانوية الأزهرية للمكفوفين، بينما ضمت القائمة طالبين في أوائل القسم العلمي فقط، وخلت قائمة أوائل القسم الأدبي من الذكور، وحصد طالب المركز الأول في الثانوية الأزهرية للمكفوفين.

ثلاث فتيات في قائمة أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي

وتصدرت «شروق عرفة رمضان عوض»، الطالبة بمعهد فتيات «العجميين»، قائمة أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، بنسبة 98.62%، فيما جاءت «ملك سلامة أحمد عبد الواحد»، الطالبة بمعهد فتيات سنورس، في المركز الثالث بمجموع نسبته 97.54%، وحلت «مريم ربيع يوسف»، الطالبة بمعهد فتيات الفيوم الأزهري، في المرتبة الخامسة بمجموع 96.15%.

5 فتيات تحتل قائمة أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي

واحتلت 5 فتيات قائمة أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي بمحافظة الفيوم، بينما خلت قائمة الأوائل من الذكور، حيث جاءت القائمة كالتالي: «رحمة محمود أحمد محمد»، معهد فتيات «العشيري»، بإدارة الفيوم، في المركز الأول بمجموع نسبته 96.35%، و«عائشة محمود عزت عبد الحميد»، من نفس المعهد، في المركز الثاني، بمجموع 95.56%، و«شهد محمد عيسى شاذلي»، معهد فتيات الإعلام بإدارة سنورس، في المركز الثالث بمجموع 95.24%، و«وفاء محمد عبد الله عبد الحميد»، من نفس المعهد، في المركز الرابع، بمجموع 95.24%، و«آية محمد رمضان عبد التواب»، من معهد فتيات «العشيري»، إدارة الفيوم، في المركز الخامس.