«الوزراء»: إلزامية تطعيم الملتحقين بالجامعات بلقاح كورونا أمر مُحتمل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البطل الذي تصدر الصورة اليوم في اجتماعات إدارة الأزمات كانت العملية التعليمية، فكان التركيز ينصب حول عملية تأمين العملية التعليمية سواء في المدارس أو في الجامعات في العام الدارسي المقبل بشكل يفوق السنوات السابقة، موضحًا أنه كان التوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأولوية قصوى لتطعيم كل من يتواجد في العملية التعليمية.

هناك أولوية قصوى لتطعيم كل من يتواجد في العملية التعليمية

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، في الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه سيتم الاهتمام بالطلاب الجامعات بشكل عام، لأن كل هؤلاء الطلاب سيكونون فوق الـ 18 سنة، وكذلك هيئة التدريس وكل العاملين في الجامعات من أجل إعطائهم اللقاح، فضلًا عن تلقيح وتطعيم الأساتذة في المدارس في كل مراحل التعليم الأساسي، وأي طالب تخطى الـ 18 سنة.

وزارة الصحة ستوجه قوافل لتطعيم الطلاب بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هؤلاء الفئات سيكون لهم الأولوية من خلال قيامهم بتسجيل أنفسهم في الموقع الإلكتروني، «اللي مسجلش أو مش هيسجل وزارة الصحة هتوصله، سترسل قوافل طبية بالتنسق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك وزارة التعليم العالي، لتطعيم كل من ينطبق عليه الشروط، وهو كل ما هو فوق الـ 18 سنة، نضمن أي حد يدخل الجامعة سواء طالب أو أستاذ أو عامل يكون مطعم».

كل من ينطبق عليه الشروط من الطلاب يجب أن يتلقى اللقاح

وتابع: «سنعمل أيضًا على كل من يدخل المدرسة ممن هو فوق الـ 18 سنة، يكون متلقي اللقاح، هل سيكون التلقيح أو التطعيم الزامي في مرحلة ما، بالقطع سيكون ذلك الاحتمال الأقرب في الجامعات، عشان نضمن العملية التعليمية تسير بشكل مؤمن من الناحية الصحية فكل من ينطبق عليه الشروط يجب أن يحصل على التطعيم».