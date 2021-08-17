مواطن يتعرض للتهديد عبر «فيسبوك».. والشرطة تتدخل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن منشور تضمن تضرر أحد المواطنين بعض الأشخاص دائمي التعرض له وتهديده بالإيذاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من تحديد صاحب الصفحة المشار إليها، وتبين أنه صاحب بازار بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، وبسؤاله قرر قيام صاحب بازار بذات المنطقة وإثنين من العاملين لديه، باستمرار مضايقته وتهديده بالإيذاء بسبب خلافات على «الزبائن».

تم استدعاء المشكو في حقهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.